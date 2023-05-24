شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات نهاية العام بتجارة القاهرة لأكثر من 55 ألف طالب وطالبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، جولة تفقدية على لجان امتحانات نهاية العام الجامعى بالكلية لمتابعة انتظام الامتحانات ورصد أى استفسارات أو شكاوى من الطلاب، إذ تفقد لجان امتحانات الشعبة الإنجليزية بالكلية.

وأكد الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"الخليج 365" انتظام الامتحانات بالكلية والتى يؤديها أكثر من 55 ألفطالب وطالبة بمرحلة البكالوريس فضلا عن طلاب الدراسات العليا حيث يؤدون الامتحان فى نفس توقيت آداء طلاب البكالوريس لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تعقد الامتحانات حضوريا وعلى فترات لتجنب الزحام والتكدسمع تشكيل لجنة طوارئ تعمل على مدار الساعة لحل اى مشكلات يتم رصدها خلال الامتحانات.

وكان شدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميعأجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمحبقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حلأى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.