شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة عرفات وعيد الأضحى و30 يونيو.. إجازات يونيو الرسمية باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام ونكون على أعتاب بداية شهر ميلادى جديد وهو شهر يونيو 2023 ، ويحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المرتقبة خلال شهر يونيو المقبل 2023، كما يلى:

إجازات شهر يونيو

الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023

- عيد الأضحى المبارك:

الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023

- ثورة 30 يوينو:

الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023