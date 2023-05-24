شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الشطرنج الأولى لطلاب جامعة حلوان الأهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تمتلئ بالتحدي وروح التنافسية، لذا نظمت جامعة حلوان الأهلية أولى بطولات الشطرنج بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب إن البطولة جمعت أبرز المواهب، وجاءت المباريات مثيرة ومليئة بالتحدي مما أضفى جوًا من التنافس والتشويق على البطولة.

وأشاد المشاركون والحضور بتنظيمها الممتاز ومستوى المنافسة العالي الذي شهدته.

وقدم اللاعبون أداءً ممتازًا بما يشجع على ممارسة مثل هذه الألعاب الذهنية المثيرة.

فيمل أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هابي حسني المنسق الأكاديمى لجامعة حلوان الأهلية.