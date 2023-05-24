شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف الموتمر الدولى الـ53 لعلوم النيماتودا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستضيف القاهرة المؤتمر الدولى الـ53 للنيماتودا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أضاف قورة أن الموتمر الدولي الثالث والخمسين لجمعية علوم النيماتودا في أمريكا الاستوائية يعقد لأول مره خارج أمريكا وأوروبا ولأول مرة في مصر وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وسوف يعقد خلال الفترة من 24 -29 سبتمر بمشاركة نخبة من علماء النيماتولوجي من كل انحاء العالم.
وسوف يتضمن الموتمر 16 حلقة نقاشية ويوم حقلي مع حضور شركات زراعية وكيماوية عالمية من داخل مصر وخارجها لعرض منتجاتهم وما هو جديد في هذا المجال.
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