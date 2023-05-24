وزيرة الهجرة تبحث مع السفير الألمانى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الهجرة

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والبناء على النتائج المتميزة التى تحققت نتيجة التعاون المثمر بين الجانبين فى مجالات الهجرة والمهاجرين، والتدريب من أجل التوظيف، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسى وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات.

من جانبها رحبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بالسفير فرنك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، قائلة إننا نعتز بالتعاون مع الجانب الألمانى، الذى نعتبره نموذج للتعاون الثنائى الناجح، خاصة فى مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، وقد تحقق نتيجة هذا التعاون العديد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، هذا المركز الذى نعتبره أيقونة بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة، لمساعدة الشباب المصرى الراغب فى الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهنى ونفسى، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص.

وأشارت السفيرة سها جندى إلى ثمار التعاون مع الجانب الألمانى، من خلال ما تم فى الفترة الماضية، فى موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم فى المانيا فى عدد من الوظائف والمهن التى تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية وموثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألمانى، للبناء عن ما تحقق من نجاحات، بما يشمل التباحث حول آليات تكييف هجرة اليد العاملة مع برنامج (THAMM)، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصرى الألمانى مع دول أخرى لديها نفس الاهتمامات والتطلعات.

من جانبه أعرب السفير فرنك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجى بين البلدين، مؤكدًا نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية، خاصة ما تحقق فى إطار عمل المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، ما يدفعنا لتعزيز آفاق التعاون فى مجالات الهجرة والمهاجرين، فى سبيل حوكمة هجرة اليد العاملة للعمل على تعزيز فرص للأيدى العاملة الفنية المدربة وفقا لمتطلبات سوق العمل الأوروبية.

وأشاد السفير الألمانى بحرص الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على رعاية وإجراء الحوار الوطنى المصرى، بين جميع القوى المصرية، وما يستهدفه من خلق مساحات مشتركة للتباحث حول التحديات الوطنية، والخروج بتوصيات تعبر عن جميع الأطراف، مؤكدا أن هذا الحوار يعكس صورة إيجابية عن مصر وقيادتها السياسية فى هذه المرحلة الهامة التى يمر بها العالم.

وفى هذا الإطار أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة على أهمية الحوار الوطنى، وما تبذله الدولة المصرية فى سبيل إنجاح ذلك الحوار، والذى يشارك فيه كافة طوائف المصريين، مشيرة إلى ما قامت به وزارة الهجرة المصريين بالخارج من نقل دعوة الأمانة الفنية للحوار للمصريين فى الخارج من المشاركة الإيجابية وتسجيل مقتراحتهم ورؤاهم عبر الموقع الرسمى للحوار الوطني.