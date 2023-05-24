القمر يقترن بالمريخ الكوكب الأحمر فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة اليوم

يذكر أن الليلة الماضية كانت بداية رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب الساطعة فمساء الثلاثاء 23 مايو 2023 التقى هلال القمر مع كوكب الزهرة في حالة اقتران وسيفصل بينهما درجتين وبالقرب منهما ظاهرياً كاستور وبولكس المع نجوم كوكبة التوأمان وانتظمت جميعاً في مثلث سماوي فى منظر أجمل من الليلة الماضية ومشاهد بالعين المجردة.

وهلال القمر والزهرة ظهرا سويًا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 56 بالمائة بنور الشمس في الوقت الحالي.