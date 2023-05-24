شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بالمريخ الكوكب الأحمر فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه عند النظر أعلى القمر والمريخ يشاهد توأمان من النجوم اللامعة في كوكبة التوأمان وهما (بولوكس) على اليسار ، و (كاستور) على اليمين وهما توأمان بالاسم فقط حيث يفصل بينهما أكثر من 10 سنوات ضوئية اضافة لكوكب الزهرة الساطع.
والكوكب الأحمر وصل إلى حالة التقابل مطلع ديسمبر الماضي عندما كان المريخ يواجه الشمس في السماء بالنسبة لنا وكانت المسافة بين الارض والمريخ الأقل في وقتها خلال سنتين وكان المريخ في قمة لمعانه ولكن الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت.
يذكر أن الليلة الماضية كانت بداية رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب الساطعة فمساء الثلاثاء 23 مايو 2023 التقى هلال القمر مع كوكب الزهرة في حالة اقتران وسيفصل بينهما درجتين وبالقرب منهما ظاهرياً كاستور وبولكس المع نجوم كوكبة التوأمان وانتظمت جميعاً في مثلث سماوي فى منظر أجمل من الليلة الماضية ومشاهد بالعين المجردة.
وهلال القمر والزهرة ظهرا سويًا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 56 بالمائة بنور الشمس في الوقت الحالي.
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