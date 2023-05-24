شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 5 مليارات شخص حول العالم يتعرضون لمخاطر الدهون المتحولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 5 مليات شخص شخص في العالم، يتعرضون للآثار الوخيمة على الصحة بسبب الدهون المتحولة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان موجهه نصائحها للمواطنين: انتبه جيدا لما تتناولها واحرص على أن تكون وجباتك اليومية صحية وخالية من الدهون المتحولة.

كان أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الاهتمام بالتغذية الصحيةالسليمة والإرتقاء بها يُعد من السبل الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة للمجتمع المصرى، موضحًا أن الدولة المصرية لديها أهدافًا واضحة لتعزيز سياسات التغذية الصحية السليمة والآمنة، كما لفت إلى أن البلاد تسير وفق خطة استراتيجية قومية لاستهداف المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وتوفير احتياجاتهم التغذوية الصحية السليمة.

وقال وزير الصحة والسكان، إنه إيمانًا بالمسؤولية القومية المشتركة، فقد حرصت الوزارة على التعاون مع القطاعات والجهات الحكومية المعنية بهذ الملف، حيث تم اطلاق استراتيجية وطنية للغذاء، ويتم تنفيذها وفقًا لمعايير ذات جودة عالمية، مشيرًا الى أن دور الوزارة لا يقتصر على علاج المرضى فقط، وإنما بتوفير الخدمات الوقائية لحماية المواطنين من الأمراض، ومنها الأمراض المزمنة غير المعدية، والتي ثبت ارتباط ارتفاع مؤشرات تلك الأمراض بالتغذية الخاطئة.