شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد حار نهارا معتدل ليلا وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا معتدلا فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا ليلا على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى أحيانا، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة .