شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تطوير الطريق الدائرى وتوسعة كوبرى المنيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو للطريق الدائرى ليلا بعد تطويره وتوسعته، وإنارته بأعمدة هاى ماست، وكذلك كوبرى المنيب الذى تم توسعته لـ8 حارات مرورية، وذلك ضمن المرحلة الأولى لتوسعة وتطوير الطريق الدائرى، حيث تم الانتهاء منها وجارى تنفيذ المرحلة الثانية.

وتشمل أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى توسعة المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعى، حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

وتم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالي 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وأصبح الطريق الدائرى بعرض 7 حارات مرورية بدلا من 4، وفى المسافة أمام كوبرى المنيب أصبح عرضه 8 حارات مرورية بدل من 4، ويتم حاليا إنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق بعرض 10 متر أسفل الدائرى، كما تم حل أزمات التكدس بإنشاء نزلات جديدة تسع كثافة السيارات مع عمل مواقف تستوعب السيارات الميكروباص أسفل الطريق، وإنشاء مسار وسط الطريق الدائرى يخصص للأتوبيس الترددى الكهربائى الجديد المقرر تشغيله ويتم الآن إنشاء 48 محطة بطول الطريق، حيث شملت المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام / مسطرد /تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات، بإجمالى طول 76 كم .

وشملت أعمال التطوير أيضا إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة هاي ماست والتي عملت على حل مشكلة الرؤية ليلا وأنارت كل جزء في الطريق وذلك نظرا لارتفاعها وتوسطها الطريق وإنارته على الجانبين، وتنفيذ أعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق، وسيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.