شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل أحدث فيديو لأعمال تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وأوضحت "النقل"، أن طول محطة الحاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط، يبلغ 2 كم طولي أرصفة، بأعماق تصل إلى 18 متراً، وهذه الأعماق تعتبر هى الأكبر من نوعها والتى تم بها تنفيذ محطات في كل الموانئ بمصر.

وكانت وقعت الوزارة اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" في ميناء دمياط، مع شركة ألمانية.

وأكد وزير النقل الفريق كامل الوزير إنه تم إضافة محطة حاويات جديدة بميناء دمياط تضيف له حوالي 3.5 مليون حاوية سنويا في طاقة التداول، لافتا إلى أن المشروع الأشمل والأكبر، والذي تم الاتفاق عليه مع التحالف، يتمثل في إنشاء ممر أو محور لوجيستي بالكامل يستند بشكل أساسي على المحطة في ميناء دمياط، ثم ينطلق إلى مجموعة مناطق لوجيستية أو صناعية كبيرة تبدأ من دمياط حتى صعيد مصر، مرورا بمناطق الدلتا والقاهرة، حتى تتحقق فكرة المحور اللوجستي الكبير؛ وسعيا لتحقيق الهدف الأشمل الذى نعمل على تنفيذه وفقا لتوجيهات الرئيس وهو أن تكون مصر مركزا للوجيستيات.