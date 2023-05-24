شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن تسجل اليوم 74 جنيها للكيلو فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء فى الأسواق اليوم 74 جنيهًا للمستهلك، و 94 جنيهًا للبلدى، باختلافات طفيفة أحياناً من منطقة إلى أخرى.

‫كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023 شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار، وهو ما ساعد على تراجع أسعار البيض والدواجن فى الأسواق.

وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 مليون طن منهم 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.