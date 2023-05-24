شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز بحوث الأمان النووى تشارك بمؤتمر لوكالة الطاقة الذرية عن تكهين المحطات النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الطاقة الذرية أنه فى إطار حرص الهيئة على المشاركة فى المؤتمرات الدولية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، شاركت الدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية بالمؤتمر الدولي عن تكهين المنشآت النووية والإشعاعية والذي أقيم بفيينا الأسبوع الماضي، ممثلة للطاقة الذرية المصرية بالإضافة لتمثيل المرأة العربية والأفريقية حيث أنها تتولى قيادة أحد مراكز الابحاث النووية والإشعاعية الوطنية وهو مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية المصرية.

وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم، إنه تم دعوة الدكتورة نادية هلال للمشاركة في المؤتمر والجلسة الخاصة عن عمل المرأة في مجال الأمان النووي والإشعاعي، وخاصة في مجال تكهين المنشآت النووية والإشعاعية كممثلة لمصر والمرأة العربية والأفريقية.

وشارك في هذه الجلسة تينا فان دير ستراتين Tinne Van Der Straeten وزيرة الطاقة البلجيكية، لورنس بيكيتي Laurence Piketty نائب وكالة الطاقه الذرية الفرنسية، مارتا زياكوفا Marta Ziakova رئيس هيئة الرقابة النووية السلوفاكية ، تيريزا ديكير Theresa Dekker نائب رئيس هيئة توليد الطاقة الكندية ، كما شاركت في رئاسة أحد جلسات المؤتمر عن تكهين المنشآت الإشعاعية الصغيرة مثل المنشأت الطبية، الصناعية، البحثية.

ويأتي تنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا المؤتمر الدولي الهام نظراً أنه على المستوى الدولي فأن الكثير من المنشآت النووية والإشعاعية قد تم تكهينها أو في المراحل الأخيرة للتشغيل. ومن أهم هذه المنشآت أن حوالي 200 مفاعل نووي للطاقة من إجمالى 409 مفاعلات نووية تعمل على مستوى العالم، سوف تخرج من الخدمة بحلول عام 2050 مما يمثل تحدياً كبيراً للعديد من دول العالم.

وقالت الدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعى، إن المؤتمر استعرض كل ما هو جديد في مجال تكهين المنشآت النووية والإشعاعية، وأهم التحديات التي تواجه الدول خلال تلك العملية والاعتبارات الاقتصادية والفنية والبيئية، وأهمها اعتبارات الأمان النووي والإشعاعى.

كما تم استعراض خبرات دول العالم والدروس المستفادة من تكهين بعض المشروعات النووية والإشعاعية، وقد شملت محاور الجلسات بالمؤتمر مناقشة البنية التحتية لتحقيق كفاءة عملية التكهين، التخطيط والإعداد لمراحل التكهين، مشاركة الجهات ذات الصلة بعملية التكهين، تطبيقات تنفيذ عملية التكهين وختاماً كيفية تحقيق كفاءة اعتبارات الأمان النووي لعملية التكهين. وقد شارك في المؤتمر حوالي 450 مشاركاً من جميع دول العالم منهم 350 مشارك بالحضور.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن مشاركة الدكتورة نادية هلال رئيس مركز الأمان النووي والإشعاعي بهذا المؤتمر الدولي يعد تشريفاً للمرأة المصرية العاملة في المجال النووي بمصر وكذلك الدول العربية والأفريقية.