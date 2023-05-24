شكرا لقرائتكم خبر عن مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس ذوى الهمم بالحرم الجامعى رسالة ماجستير بتمريض حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الحكم والمناقشة بكلية التمريض جامعة حلوان على منح الباحثة إلهام شكرى فريد حشيش، المعيدة بكلية التمريض جامعة حلوان درجة الماجستير فى رسالتها المعنونة " مدى إدراك وتقبل أعضاء هيئة التدريس لطلبة ذوى الهمم بالحرم الجامعى بحلوان".

شملت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة الدكتورة ابتسام محمد على، أستاذ دكتور بقسم تمريض صحة المجتمع جامعة بنها، والدكتورة علياء محمد عثمان الأفندى أستاذ مساعد بقسم تمريض صحة مجتمع جامعة حلوان، الدكتورة أنس سعيد الزيات أستاذ مساعد بقسم تمريض صحة مجتمع جامعة حلوان والدكتورة ميادة طه محمود أستاذ مساعد بقسم التمريض صحة مجتمع جامعة حلوان.

تناول موضوع الرسالة فى المقدمة تعريف الإعاقة لدى منظمة الصحة العالمية ونسبة الاعاقة فى العالم وفى جمهورية مصر العربية ومدى أدرك أعضاء هيئة التدريس وكيفية تقبل أعضاء هيئة التدريس للطلاب ذوى الهمم داخل الحرم الجامعى وأيضا من خلال الاتجاه التمريضى قد وضحنا دور التمريض فى مساعدة الطلاب ذوى الهمم وأيضا دورهم من خلال زيادة إدراك أعضاء هيئة التدريس لطلبة ذوى الهمم خلال العملية الدراسية.

وتناول الفصل الاول طلاب ذوى الهمم بالجامعة وقد تناول معرفة أسباب ظهور الإعاقة لذوى الهمم وأنواعها واحتياجاتهم ومشكلاتهم أما الفصل الثانى وقد تناولت فيه أعضاء هيئة التدريس وأساليب الدراسة وكيفية التعامل مع الطلاب ذوى الهمم وحجم المشكلات التى يواجهه أعضاء هيئة التدريس أثناء العملية التدريسية للطلاب ذوى الهمم وأيضا مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس وكيفية تقبلهم لهم، أما الفصل الأخير فقد وضحت فيه دور التمريض تفصيليا فى كيفية توفير وسائل النصح والإرشاد لأعضاء هيئة التدريس لزيادة ادراكهم بمشكلات واحتياجات الطلاب ذوى الهمم.

قالت الباحثة إلهام شكرى فريد حشيش، أن الدراسة تهدف إلى تقييم معرفة أعضاء هيئة التدريس بالطلاب من ذوى الهمم بالحرم الجامعى بحلوان وأيضا اتجاهات وممارسات أعضاء هيئة التدريس لطلبة ذوى الهمم بالحرم الجامعة بحلوان وتقبلهم لهم.

أكدت الباحثة أن نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس لديهم معرفة جيدة بمشكلات طلاب ذوى الهمم واحتياجاتهم وأيضا أوضحت النتائج أن أكثر من 90% من أعضاء هيئة التدريس لديهم اتجاهات وممارسات جيدة لطلاب ذوى الهمم وأسفرت أيضا الدراسة، جود الغالبية العظمى لديهم تقبل لطلبة ذوى الهمم ووجود علاقة طردية بين معرفة اتجاهات وتقبل أعضاء هيئة التدريس لطلبة ذوى الهمم بالحرم الجامعى.

واختتمت الباحثة إلهام شكرى فريد حشيش موضوع الرسالة، بعدة توصيات، جاءت التوصيات بناء على نتائج هذه الدراسة وهى:

- إتاحة برنامج تثقيف صحى لأعضاء هيئة التدريس بخصوص طلاب ذوى الهمم.

- توزيع كتيبات وملصقات التثقيف الصحى لزيادة وعى أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس.

- هنالك الحاجة إلى مزيد من البحث على عينة كبيرة فى أماكن أخرى.

أعضاء هيئة التدريس



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