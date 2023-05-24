شكرا لقرائتكم خبر عن "رقمنة الخدمات للمواطنين والتدريب المهنى".. 5 أهداف لوزارة القوى العاملة فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة، أن هناك مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-202ت، تتمثل في:
1- استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين.
2- استكمال تطوير منظومة التدريب المهنى.
3- مشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية.
4- مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة.
5- تطوير مكاتب التشغيل والعمل.
وتهتم وزارة القوى العاملة بتوسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.
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