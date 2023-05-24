شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"ابدأ": مستقبل الصناعة فى مصر واعد.. والحوار الوطنى مهتم بقضايا المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عصام عضو المبادرة الوطنية للصناعة المصرية "ابدأ"، أن مستقبل الصناعة فى مصر مستقبل واعد، والحوار الوطنى فرصة حقيقية للتواصل، يشارك فيه كل فئات الشعب المصرى على طاولة واحدة، سواء كان مؤيدا أو معارضا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "الحوار الوطنى يناقش كل القضايا التى تهم وتخص المواطن المصرى البسيط، وأبرزهم المحور الاقتصادى، وخاصة ملف الصناعة، باعتبارها تمثل جزء كبير لمواجهة التحديات الاقتصادية التى نمر بها، وعلى رأسها العجز فى الميزان التجاري".

وقال: "تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) هى تجسيد حقيقى لرؤية القيادة السياسية للنهوض بملف الصناعة".

وتابع: "ابدأ تحفز المصنعين وتحل مشكلاتهم من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وتوصل المرافق بالتعاون مع مختلف الجهات، بالإضافة إلى دعم الصناعات التى تدعم الاقتصاد وتساعد فى زيادة العملية الإنتاجية"