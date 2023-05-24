شكرا لقرائتكم خبر عن سنابل الخير.. توريد 240 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب توريد القمح للشون والصوامع المختلفة.

مشيرة الى إنتظام أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة حتى صباح اليوم 240 ألف طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 فدان .

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين.

كما وجهت بتكثيف أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن لمواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع .

يذكر ان الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح بالبحيرة تبلغ 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز 627 ألف طن .