شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية قريبا و280 درجة المجموع الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية، إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحة أنه سيتم إعلان النتائج قريبا في المديريات بعد اعتمادها من المحافظين، مشيرة إلى أن هناك مديريات انتهت من الامتحانات منها القاهرة وبعد المحافظات الأخرى ومديريات تنتهى اليوم منها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مضيفة أنه تم التنبيه على مقدرى الدرجات بمراعاة الدقة والسرية وعدم ترك أسئلة بدون تصحيح ومنح كل طال بحقه، مشددة على أن المجموع الكلى لامتحانات الشهادة الإعدادية 280 درجة.

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.