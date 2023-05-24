شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظات استقبال النائب العام لنظيره بدولة روسيا الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب العام المستشار حماده الصاوي اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

وتأتي الزيارة استجابةً لدعوة النائب العام لنظيره النائب العام لروسيا الاتحادية؛ في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.