شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للمواطنين.. غلق وتشميع قاعة أفراح بمنيل شيحة فى أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحه الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى مواطن من وجود قاعة أفراح مخالفة بمنطقة منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس تحدث إزعاجا على مدار اليوم وتتسبب فى بعض المخالفات.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ببحث شكوى المواطن والاستجابه له.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بتنفيذ حملة مكبرة على القاعة بالتعاون مع شرطة المرافق ومصادرة عدداً من حالات الإشغال ومكبرات الصوت والسماعات الضخمة وغلق وتشميع القاعة، إلى جانب قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجاري المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.



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