شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة تتجاوز الـ 33 درجة نهارا طوال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نمر في هذا الفترة بفصل الربيع، وهو الفصل الذي يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مشيرة إلى أنه خلال هذه الأيام نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بسبب مصادر الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "على مدار هذا الأسبوع، درجات الحرارة تتجاوز الـ 33 درجة مئوية في القاهرة خلال فترة النهار، بينما في صعيد مصر، تتجاوز درجات الحرارة الـ 43 درجة خلال فترة النهار".

وقالت: "فترات الليل مع غياب أشعة تتجاوز درجات الحرارة الـ 20 درجة مئوية، وبدأنا نشعر بأجوار أكثر اعتدالا، فيما عدا المحافظات المطلة على البحر المتوسط، تنخفض فيها درجات الجرارة بشكل كبير".