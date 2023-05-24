شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 الليبية المشكلة من مجلسى النواب والأعلى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذى ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 الجارى.

وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، بما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.