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السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة من القاهرة لمرسى مطروح

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس وذلك فى إطار إستعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح والمواعيد كالتالى :

إعتباراً من يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح ) على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق .

 وتشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح ) على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق .

  كما يتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسي مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يومياً طبقاً للجدول المرفق .

 وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة (مرسي مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يوميا طبقاً للجدول المرفق.

    وإعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) بتركيب 8 عربات نوم ، و مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

    وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم ، و مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

أسعار التذاكر
أسعار التذاكر

 

التذاكر
التذاكر

 

الثانية مكيف
الثانية مكيف

 

تذاكر تالتة مكيف
تذاكر تالتة مكيف

 

تذاكر مرسى مطروح
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يوم مكيف
يوم مكيف

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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