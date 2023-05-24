شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: القضاء على فيروس سى إنجاز كبير يحسب للدولة والمنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن القضاء على فيروس سى إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية والمنظومة الصحية في مصر.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن فيروس سي كان له آثار سلبية كبير على المجتمع والقضاء عليه أدى إلى تجسين الحالة العامة للمواطنين.

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن أزمة فيروس سي أنه لم يكن له أي لقاح، ولكن قدرة مصر على القضاء عليه هو الطفرة الحقيقية والإنجاز العظيم من خلال القدرة على تطوير الأدوية لعلاج فيرس سي لملايين الناس.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: "حصلنا على تصاريح لتصنيع علاج فيروس سي بأسعار رائعة وملايين الناس استطاعوا الحصول على العلاج، وهناك كشف دوري ومتابعة للتأكد عدم وجود إصابات جديدة أو حدوث انتكاسة لأى مرض تعافى من الفيروس".