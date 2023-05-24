شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسى.. الحوار الوطنى يتسلم نسخة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الاهلى للتعليم والتدريب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى
الأربعاء، 24 مايو 2023 08:59 م
بتوجيه من الرئيس عيد الفتاح السيسى، تسلم مجلس امناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب.
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