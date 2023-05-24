بتوجيهات من الرئيس السيسى.. الحوار الوطنى يتسلم نسخة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الاهلى للتعليم والتدريب

بتوجيه من الرئيس عيد الفتاح السيسى، تسلم مجلس امناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب.

محمد يوسف

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