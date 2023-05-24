شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد بغدودة: سعيد بدعوة الرئيس السيسى لابنى لتلقى منحة للتدريب والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب فؤاد بغدودة، والد لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة للمصارع أحمد بغدودة لتلقى منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث قال: "بشكر الرئيس السيسى.. نحن ولدنا في هذه البلد وسنعيش فيها وسنموت فيها".

وأضاف فؤاد بغدودة، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى: "سعيد للغاية بخطوة الرئيس السيسى، فأنا تحملت الكثير خلال الأيام الماضية، والرئيس السيسي الأب الروحى للمصريين".

وتابع: "ليس هناك تواصل بينى وبين ابنى بعدما سافر إلى فرنسا، وموضوع سفره لفرنسا أخذ حيز كبير، وبقول لأبنى أرجع لمصر هذه بلدنا التي نعيش فيها وسنموت فيها".

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.