شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: نحلم بالاستثمار فى الجيل القادم من القساوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الكنيسة الأسقفية اجتماعات سنودس إبروشية مصر لعام 2023 تحت شعار 'نقوم ونبني' امتداداً لشعار الإبروشية "كنيسة حية لمجتمع أفضل"، وذلك بحضور الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وأنطوني بول المطران المساعد، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وذكر رئيس الأساقفة ضمن مناقشات مفتوحة لأحلام الأبروشية والتي تتضمن الاستثمار وتطوير الجيل القادم من القساوسة والخدام والقادة، هذا بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مجتمع الصم، الذين يحتاجون نظم تعليم خاصة ، كما طرح مقترحات لمساعدتهم وتعليمهم والتطوير من مهاراتهم، حيث أكد أن وجود قس أصم داخل الكنيسة الأسقفية هو مكسب كبير لها.

وأضاف المطران المساعد أنطوني بول قائلاً: كنيستنا نامية يقودها الروح القدس ومؤسسة على كلمة الله وتعكس نور المسيح، وهي أيضاً حقيقية ذات مصداقية وتقدم محبة عملية، مستطرداً: الكنائس المحلية والقطاعات كيانات مختلفة مكملين لبعضهم البعض فهم صورة لكنيسة الله الحية الواحدة، إذ تعتبر إبروشيتنا جزء من الكيان العالمى المسيحى وجزء من جسد المسيح.

تضمنت اجتماعات اليوم درس كتاب وصلوات وفترة عبادة صباحية ومسائية ومشاركة القساوسة بالأحلام والفرص والتحديات التي تخص الكنائس المحلية، بالإضافة إلى مناقشات للتفكير في أهداف وخطوات عملية مختصة بالكنائس والقطاعات المحلية والعالمية، والتي تتماشى مع استراتيجية الإبروشية على مدار العشرة سنوات المقبلة.