شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: توجيه من الرئيس السيسي لرعاية لاعب المصارعة أحمد بغدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام خاص بالشباب وهناك توجيهات برعاية المواهب، مشيرة إلى أن هناك توجيه من الرئيس برعاية لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وأشارت الدكتورة رشا راغب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك منحة خاصة لرعاية لاعب المصارعة أحمد فؤاد بعد توجيهات الرئيس السيسي، والأكاديمية ترعي وتحتضن المواهب الشابة، سواء الثقافية أو الرياضية وغيرها، مؤكدة أن البطل أحمد بغدودة سيكون باكورة برنامج تأهيل الموهبين.

وتابعت: نتواصل مع الاتحادات الرياضية المعنية لتقديم الرعاية للمواهب، والأكاديمية تعمل على إعداد القيادات وأن تكون بفكر مستنير، في كافة المجالات، لخلق شخصية متميزة، موضحة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق في شهر سبتمبر أكاديمية تأهيل الموهوبين للوصول بهم للعالمية.