شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية يلتقى النائب العام الروسى ويتبادلان وجهات النظر فى المبادئ الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع النائب العام لروسيا الاتحادية إيجور كراسنوف، خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا على رأس وفد مكون من النائب العام المساعد وأعضاء بالنيابة العامة الروسية، والسفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو، ولفيف من أعضاء السفارة، ورجال الأعلام، وقد حضر اللقاء نواب رئيس المحكمة الدستورية.

وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن اللقاء تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق وحريات الأفراد في المجال الجنائي في كلا البلدين، وأوجه التعاون المشترك في المجالات القضائية المتعددة.