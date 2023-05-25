شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة التعليمية تحدد آخر موعد لسداد مصروفات العام الدراسي الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت بعض الإدارات التعليمية والمديريات اليوم الخميس كآخر موعد لتحصيل مصروفات العام الدراسي الحالى 2023,2022، على أن يتم إعادة فتح الموعد مرة أخرى بداية يوليو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية والرسمية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر 2022، بواقع 50% والقسط الثانى منها تم تحصيله يناير الماضى بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس الحالى بواقع 20%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات الدراسية التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على وفق الضوابط المحددة.

وانتهت المدارس من تقييم الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني حيث عقدت خلال مايو الجارى اختبارات صفوف النقل والشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية وتم البدء فى إعلان نتائج الطلاب.