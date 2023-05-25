شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع الجبانات بالجيزة.. المرحلة الرابعة تضم 4602 مدفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة تفاصيل المرحلة الرابعة من مشروع "الجبانات" بطريق الفيوم، التى تنفذها تحت إشراف مديرية الإسكان؛ بهدف توفير مدفن لكل أسرة من الأحياء والمدن والقرى التى لا يوجد بها مدافن مقابل حق انتفاع مخفض، وبأسعار مميزة ومنخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى، وذلك فى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية والمياه الجوفية.

ويوضح ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن المرحلة الرابعة من مشروع "الجبانات" بمحافظة الجيزة.

- تضم المرحلة الرابعة من المشروع أربع قطاعات.

- يشمل المشروع 4602 مدفن بالإضافة إلى مسجد مقام على مساحة 700م.

- بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 212 مليون جنيه.

- تبلغ مساحة المدفن الواحد 20 مترا.

- انتهت المحافظة من الطرح، وأجرت القرعة العلنية العام الماضى، وتواصل تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع لتسليم المدافن لمن وقع عليهم الاختيار فى القرعة.

- بلغت قيمة المدفن العادى 65 ألف جنيه.

- بلغت قيمة المدفن المتميز 85 ألف جنيه.

- انتهت المحافظة من رصف الطرق الرئيسية للقطاعات الأربع بالطبقات الأسفلتية وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع الجانبية.

- شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ببعض القطاعات فى المواعيد المحددة.

- وجه محافظ الجيزة برصف الطرق المؤدية إلى المراحل القديمة بالطبقات الأسفلتية بالنسبة إلى الطرق الرئيسية والفرعية ببلاط الإنترلوك بالإضافة إلى مراعاة مناسيب الطرق وتركيب بالوعات صرف أمطار ورفع كفاءة المداخل المؤدية إلى الجبانات.



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة



مشروع الجبانات بالجيزة