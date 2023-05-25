شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: دورات تدريبية مجانية على الوظائف الرقمية لشباب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة، بدء التدريب المجانى على الوظائف الرقمية (التسويق الإلكترونى) بصعيد مصر للشباب والفتيات بمحافظات أسوان وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا وبنى سويف، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، بهدف إتقان الأدوات والمهارات اللازمة لبدء مهنة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتوفير برامج تدريب مستحدثة على وظائف المستقبل للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الإدارة المركزية للتدريب المهنى برئاسة أيمن قطامش أعلنت عن بدء التقديم علي الدورة التدريبية على الوظائف الرقمية (التسويق الإلكترونى) في 6 محافظات بصعيد مصر، وذلك بمراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بتلك المحافظات، وأن مدة الدورة 22 يوما تدريبيا، ومن مميزات التدريب: إتقان الأدوات والمهارات اللازمة لبدء مهنة فى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وشهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي في نهاية الـدورة التدريبية ، وكذلك صرف بـدل انتقـال نقدي يومـي عن كل يوم تدريبى، مع تقديم وجبات لكل متدرب، وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الاولوية فى الحصول على فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأشارت الإدارة المركزية إلى أماكن التقديم للحصول على تلك الفرص بالمحافظات كالتالى : بمركز التدريب المهني بالمحمودية بأسوان ، وبمركز التدريب المهني بقفط بقنا، وبمركز التدريب المهني بشرق النيل ببني سويف ، ومدينة بني سويف الجديدة ، و بمركز التدريـب المهني بالمنطقة الصناعية بالمنيا ، بمركز التدريب المهني بسوهاج ، بمركز التدريب المهني ببني غالب بأسيوط ، وقد بدأ التقديم من يوم الثلاثاء 25 مايو، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس 1 يونيو 2023، ونوهت "الإدارة" ان مراكز التدريب التى ستعقد فيها تحتوى على أحدث التجهيزات والمعدات الإلكترونية والتي تساهم في تطوير التدريب في مجال الوظائف الرقمية ، كما ان البرنامج التدريبي للتسويق الرقمي يهدف الى التعرف على مبادئ واستراتيجيات التسويق الأساسية التي ستمكن المتدربين من بناء والحفاظ على ميزة رائدة في التسويق، كما يوفر إتقان المهارات المتقدمة لتوليد المزيد من القيمة للعملاء والمزيد من نمو الأعمال من خلال تطوير استراتيجية تسويق متكاملة تمزج بين نماذج التسويق المثبتة مع أحدث الابتكارات.

وحددت الإدارة المركزية في الإعلان عن شروط التقديم بـ : الحصول على مؤهل عالٍ ، والسن لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 35 سنة ، مع توافر اساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الانترنت ، واجتياز المقابلة الشخصية ، والأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي ، وصورة من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ، وصورتين شخصيتين ، والموقف من التجنيد للذكور ، وشهادة قيد (كعب عمل) ، وسيرة ذاتية للمتقدمين ، وأضافت انه يمكن ان يتم التقديم الكترونياً أونلاين من خلال QR code المرفق فى الإعلان ، ويتبعه رابط لاختبار قبلي، وسيتم إخطار الناجحين للتقدم للمقابلة الشخصية بموعد المقابلات ، والتى ستجرى في مقرات مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات .