شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يعلن عودة مستحقات "المعاشات التقاعدية" لمصريين كانوا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة لقاءاته مع مسؤولين عراقين،وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن الوزير حسن شحاته التقى لليوم الثاني على التوالي مع نظيره العراقي أحمد الأسدي وزير العمل في العراق ،وذلك لوضع "حل جذري" لمستحقات مصريين كانوا يعملوا في دولة العراق ،وهو ما يسمى بملف "المعاشات التقاعدية" التي يستحقها العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش أو ورثتهم، بعد تأدية عملهم في القطاعين العام والخاص العراقي .

وجاء في البيان الصحفي أيضاَ أن اللقاءات التي استمرت على مدار اليومين ،وحضرها بجانب وفد وزارة العمل العراقية ،ممثلون عن هيئة الضمان الاجتماعي، ومدير مصرف الرافدين بالقاهرة،جرى خلالها توقيع اتفاق مكتوب بشأن تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية ،الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة،وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم .

وقال البيان إن الوزير شحاتة عَرض على الوفد العراقي كافة المشكلات والتحديات التي تتعلق بعودة تلك المستحقات لأصحابها،وكذلك الشكاوى الواردة من بعض المواطنين المستحقين لتلك الحقوق ،ووجه بسرعة نشر بيان بأسماء مستحقين لم يُستدل على بياناتهم، لحثهم جميعاً على التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة للحصول على مستحقاتهم،حيث ينشر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية اليوم الخميس كشفاَ بهذه الأسماء على: https://www.manpower.gov.eg/ ،كما جَرى الإتفاق على صرف المستحقات المالية للمتوفيين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص،لورثتهم بعد الحصول على القِسام الشرعي "إعلام الوراثة"،وشِهادة الوفاة تُقدَم لبنك الرافدين فرع القاهرة ليتم الصرف للورثة الشرعيين،طبقا القانون العراقي ..

وأوضح البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة قدم لنظيره العراقي كشفاً بأسماء مستحقين من القطاع الخاص لهم مستحقات عن فترات سابقة لم يتحصلوا عليها،وتعهد الوفد العراقي بالرجوع إلى قسم الرواتب التقاعدية لتدقيق أسباب وقف الصرف،وسرعة إعادة المستحقات لأصحابها..وبشأن بطاقات"الماستر كارد" لتسهيل عمليات الصرف المستقبلية،أفاد ممثل "الضمان الإجتماعي العراقي" أنه بعد التوصل إلى تصفية المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين فرع القاهرة،سيتم إصدار بطاقات "الماستر كارد" لكافة المستفيدين الذين إمتثلوا وإستوفوا أوراقهم أمام اللجنة المختصة لإستخراج الماستر كارد ،وسيتم تسليمها في بنك الرافدين فرع القاهرة.

وخلال اللقاءات التي استمرت على مدار الـ48 ساعة الماضية،قدم وزير العمل العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً لإحتضانها أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات هذه الدورة ، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف المجالات،كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال،وحرصه على تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، ومنوهاً الي أن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء بمستحقات العمالة المصرية،الخاصة "بالمعاشات التقاعدية" .