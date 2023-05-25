شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن حزمة إجراءات وقائية لحماية الحجاج من الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر
وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الحرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر ونظافة اليد باستمرار واستخدم الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين.
وحذرت وزارة الصحة والسكان تتبادل الحجاج الملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين مؤكدة علي أهمية استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام استخدم سجادة الصلاة الخاصة.
وأضافت وزارة الصحة والسكان إلي ضرورة تجنب العناق أو التقبيل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم شمسية مع الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة (تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتناول أغذية طازجة مع الخضروات والفواكه وشرب المياه بكثرة) وطوال فترة الرحلة.
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