شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر.. واللغة الإنجليزية للابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم طلاب إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية امتحاناتهم اليوم الخميس فى مادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

ونوهت إدارة الامتحانات إلى إضافة نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلى للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا فى حفظ القرآن الكريم، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفيهًا فى المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الخميس امتحانات مواد الجبر والتربية الفنية والحاسب الآلى.

ونوهت إدارة الامتحانات إلى أن الطلاب المبصرين يمتحنون شفهيًا فى حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.

ويختتم طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، امتحاناتهم بمادة القرآن الكريم وتجويده.