شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمستثمرين: مجمع الكوارتز فرصة جيدة للاستثمار فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسي من رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن تكلفة إقامة 4 قطاعات لمصانع الكوارتز، ليرد المسؤول قائلا: "700 مليون دولار.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: " كنا بنتكلم مع دولة رئيس الوزراء ووزير البترول إذا كان هناك معوقات، إحنا حريصين إن ميكونش فيه معوقات في أى مؤسسة.. ولو عملت الـ 4 مراحل بتقول إنهم هيتكلفوا 700 مليون دولار..الإنتاج المحلى بجيبوا من بره سواء صدرته أو استخدمته هوفر عملة.. طيب فوايض الدولار كام؟ .. السؤال صعب صح؟.

وتابع الرئيس: "إذا مكنتش تترجم بالدراسة هو ده اللى ممكن نطلعه او نجيبه، لو بستورد 4 منتجات من الموجودين هنا ليهم رقم لو وفرتهم .. بقول ده لينا كلنا الحاجات دي موجودة طوال سنين فاتت والموجود مش سر ومعروف عندنا والناس المتخصصة في المجال، يعني دي فرصة استثمارية بقولها للصندوق السيادي والمستثمرين والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.. فرصة استثمار جيدة موجودة عندنا.

وأكمل الرئيس: "فيه ناس بتقول ما تدوا فرصة للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى طيب ده بيتقال كده..ده محتاج ترويج ولقاء مع اللى بيتشغلوا في المجالات التعدينية بصفة عامة ونقولهم فيه فرصة كويسة جدا الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوائد مباشرة ان احنا بنستورد الكمية دي بعملة حرة او بتصديرها ويبقا لينا دخل من التصدير ثم العوايد غير المباشرة بان احنا بنشغل ناس وبنعمل قيمة مضافة بدل ما بنطلعه مادة خام.

وقال الرئيس السيسي: "اذا كان المطلوب 700 مليون دولار لكن لو بصينا على ان احنا نقلل من الرقم المطلوب لعمل هذه المشاريع، الأصل إن هناك فرق في الصناعات التحويلية وتجيب المادة الخام من بره وتعملها في مصر وبعدين تستفيد منها وتصدرها، لكن طالما موجودة المادة الخام وبخرجه مادة خام مستفدتش من المراحل دي..لما احنا اخدنا القرار من 3 سنين نتحرك نعمله يمكن كتير ومستثمرين من داخل وخارج مصر بيقولوا ما تدوا فرصة للناس تعمله..وبقول الكلام ده مش سياسة بنتكلم بجد احنا محتاجين ده، ان كل الفرص الموجودة عندنا وبالمناسبة الفرص الموجودة عندنا مش كتير قوي، لكن على الأقل الموجود عندنا ناخد الحد الأقصى بتاعه".