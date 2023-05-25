شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تفتتح مجمع خدمات مصر للأحوال المدنية بمدينة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

افتتح قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجمع خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ لتقديم كافة الخدمات الحكومية ومن ضمنها خدمات القطاع، وفى ذات الصدد تم استحداث قافلة تكنولوجية متنقلة أمام المجمع مجهزة بأحدث التجهيزات الفنية واللوجستية لتقديم كافة الخدمات من (إصدار بطاقات الرقم القومى – شهادات الميلاد والوفاة – شهادات الزواج والطلاق).

جاء ذلك استكمالاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين