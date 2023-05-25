شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء حارة وتوقعات بأمطار رعدية على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على باقى الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الخميس نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى أحيانا، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.