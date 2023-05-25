شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لشركة "إيزرى" العالمية تشيد بإنجازات "المصرية للتعدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس حازم حسن المدير التنفيذي لشركة "إيزري" بشمال شرق إفريقيا والمتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، بالإنجازات والجهود التي تبذلها الشركة المصرية للتعدين للارتقاء بإمكانياتها وقدراتها نحو تنفيذ العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية.

وقال خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع إنتاج "الكوارتز" في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "الشركة المصرية للتعدين قامت باستخدام أحدث التقنيات ونظم المعلومات لإنشاء الخطة الاستثمارية والارتقاء بقدراتها وإمكانيات الخبراء والعاملين بها نحو الأفضل".

وأشار إلى أن الشركة المصرية للتعدين تتميز بحصولها على المركز الأول في قطاع الحوكمة واستغلال المحاجر من بين 75 ألف مشارك في هذه المسابقة، معربا عن شكره العميق لدعوته لإلقاء كلمة في هذا الحدث.

وأضاف حسن أن شركة "إيزري" العالمية تتشرف بمنح جائزة "درع التميز" في نظم المعلومات الجغرافية إلى الشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.