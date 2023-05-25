شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الصعود بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، للأقباط الكاثوليك أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس مساء أمس، قداس عيد الصعود المجيد، وذلك بكنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

وجاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة القداس بعنوان "كيف تحصل على الأبدية ؟".

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو احتفال بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعداداً لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبى والتى دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.



الأنبا باسيلوس



الأنبا باسيليوس مطران أسيوط