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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 6 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ .75 جنيه.

 

‏‎‏-البصل الأبيض ب 14.75جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 14.75جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10 جنيهات. 

 

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

 

بامية 30 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 19 جنيها.

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه.

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها .

 

-الموز البلدى 15 جنيها.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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