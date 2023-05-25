شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. -الطماطم بـ 6 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ .75 جنيه. ‏‎‏-البصل الأبيض ب 14.75جنيه. ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 14.75جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه . ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10 جنيهات. الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه. بامية 30 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 19 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها . -الموز البلدى 15 جنيها.

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