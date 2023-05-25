شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.7 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، حيث إن احتياطي القمح يكفي نحو 5.9 شهر كما أن إجمالى حجم توريد القمح المحلى بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن وأن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ 800 ألف طن شهريا.

وأضاف الوزير خلال الاحتفال باليوم العالمى للمترولوجيا تحت عنوان "دعم القياسات لنظام الغذاء العالمى" أن احتياطى مصر من الزيوت يكفي 5 شهور، كما نسعى إلى توفير اللحوم الحية من كافة الجهات بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم استيراد لحوم من جيبوتى، وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية .

على جانب آخر تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.