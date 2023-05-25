شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين عمرها 22 سنة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى قبل قليل 3 أشخاص، يقيمون بناحية قرية الجزازرة دائرة مركز شرطة المراغة، حتفهم فى تجدد خصومة ثأرية مع عائلة أخرى بقرية بنى عمار دائرة مركز شرطة طهطا والتى يرجع تاريخها إلى عام 2001 بين عائلتى ال النجار بقرية الجزازرة وعائلة الجلاده بقرية بنى عمار بسبب النزاع على قطعة أرض تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بمقتل 3 أشخاص فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقريتى بنى عمار بطهطا والجزارة بالمراغة عقب قيام أفراد العائلة الأولى بالتربص بأفراد العائلة الثانية وإطلاق أعيرة نارية عليهم مما نتج عنه وفاتهم.

وتبين من الإنتقال والمعاينة تبين مقتل ح. ع. ح 43 سنة وم. ع. ح 19 سنة وع. ح. 85 سنة جميعهم من عائلة ال النجار بالجزارزة دائرة مركز المراغة تم نقل الجثامين الثللاثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص قيام أفراد عائلة الجلادة يقيمون بناحية قرية بنى عمار دائرة مركز طهطا بعقد النيه والعزم وأعدو العدة وقاموا بالتربص بأفراد الطرف الأول باستخدام سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى نقل وأطلقوا عليهم النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهم.

هذا وترجع الخصومة الثأرية بين العائلتين إلى عام 2001 بسبب النزاع على قطعة أرض بين الطرفين، وانتقلت كافة القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.