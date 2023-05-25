شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 42 درجة جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استمرارا لارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ بداية هذا الأسبوع، والكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية سبب هذا الارتفاع، كما أن تأثير ارتفاع قيم الحرارة يكون أكبر في المناطق الجنوبية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة من المتوقع أن يكون اليوم 33 درجة مئوية، أي أنه أشبه بحد كبير لأجواء أمس، لكن المناطق الجنوبية ستصل العظمى فيها إلى 42 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدا في الأقصر وأسوان.

وتابعت: "خلال فترات النهار سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، وأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط".

وأكدت، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل يحدث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل وفترة الصباح الباكر، والصغرى في فترة الليل تكون ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، أي أن الأجواء في فترة الليل تكون معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، والأجواء عليها تكون مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.