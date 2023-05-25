شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد محظورات امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محظورات امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل أيام من انطلاق الاختبارات، ونرصد فى التقرير التالى مجموعة من المحظورات يجب الطلاب تجنبها.

- يمنع على طلاب الثانوية العامة الإجابة فى كراسة الأسئلة بل يتم الإجابة فى كراسة البابل شيت والورقة المخصصة للأسئلة المقالية.

- يحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان أو أى وسيلة إلكترونية حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان لمدة تصل إلى عامين.

- يحظر التأخر على موعد بدء لجنة الامتحان أكثر من 15 دقيقة حتى لا يحرم الطالب من دخول الامتحان.

- يحظر على الطالب القيام بأى أعمال شغب أو إخلال بأعمال الامتحانات حتى لا يحرم من الامتحان.

- يحظر على الطالب القيام بأى محاولة غش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ورفعها على مواقع الغش أو جروبات الغش.

- يمنع على الطالب ترك كراسة البابل شيت أو الإجابة فارغة دون كتابة.

- حظر ترك اى علامات داخل كراسة الإجابة تظهر شخصية أو هوية الطالب.

- يجب على الطالب تظليل الدائرة بالكامل الدالة على الإجابة الصحيحة فى كراسة البابل شيت وحظر تظليل جزء منها.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.