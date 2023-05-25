شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: 4 قاطرات وفرق إنقاذ تعاملت مع عطل سفينة "شين هاي تونج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّه في تمام الساعة الرابعة إلا عشر دقائق فجرا حدث عطل في سفينة شين هاي تونج التي ترفع علم هونج كونج وكانت قادمة من السعودية إلى مصر.

وأضاف «ربيع» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "بعد حدوث هذا العطل أصبحت السيطرة على السفينة منعدمة، وعندما تدخل سفينة قناة السويس فإنه يكون بجوارها قاطرات مصاحبة، وعند حدوث العطل تعمل أول قاطرة على تثبيت على ما هو عليه حتى لا يتفاقم العطل".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «في مركز الحركة بالإسماعيلية تم توجيه عدد القاطرات المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة، وخلال ثلث ساعة تحركت 3 قاطرات بالإضافة إلى القاطرة الموجودة في موقع حدوث العطل، كما أن فرق الإنقاذ كانت موجودة مع القاطرات، ثم بدأ قطر الجنوب للجنوب مرة أخرى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع، والآن، تجهز القافلات نفسها للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى».