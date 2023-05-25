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رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، واستفسر الرئيس عبدالفتاح السيسى من رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن تكلفة إقامة 4 قطاعات لمصانع الكوارتز، ليرد المسؤول قائلا: "700 مليون دولار.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع..

 

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• نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التعدين

 

• أدعو إلى الاستثمار فى قطاع التعدين واستغلال الفرص المتاحة

 

• حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول

 

• يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى قطاع التعدين

 

• الدولة المصرية تحاول تعظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

 

• بقول لكل الناس والصندوق السيادى والبورصة المصرية، الحاجات اللى بنفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب

 

• المشروعات متاحة للطرح فى البورصة علشان ندى فرصة للمواطنين للاستثمار فى مجالات أخرى وبعوائد مضمونة 

 

• للمستثمرين الأجانب: "إحنا معاكم علشان تخشوا.. ولو عايزين تخشوا لوحدكم تمام، أنا قلت الكلام ده من أول مشروع الرمال السوداء"

 

• المشاريع دى استثمارية بتجيب عوائد مستقرة سواء للسوق المصرى أو الخارج وبالعملة الحرة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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