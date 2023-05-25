شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏التقى وزير الخارجية سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون" بجنيف، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وأكد الوزير شكرى حرص مصر على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والأمم المتحدة لحلحلة الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق.





ووصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى مدينة جنيف السويسرية، فى مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسئولى عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية فى جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائى مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.





وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد أبو زيد - في بيان صحفي - أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته بكل من "مارتن جريفيث" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، و"فيليبو جراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، و" فولكر ترك" المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلا عن "إيمي بوب" المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري سيلتقي أيضا خلال تواجده بجنيف بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون" في إطار التشاور المستمر والتنسيق القائم حول سبل التعامل مع الأزمة السورية خلال الفترة القادمة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.