شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل بالذكرى الـ50 لليوم العالمى للبيئة 5 يونيو المقبل تحت شعار "لا للبلاستيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دول العالم هذا العام باليوم العالمى للبيئة والموافقة 5 يونيه من كل عام، والذى يصادف هذا العام 2023 بالاحتفال بالذكرى الخمسين لليوم العالمي للبيئة، حيث أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن كوت ديفوار ستستضيف احتفالات اليوم العالمي للبيئة لعام 2023 في يوم 5 يونيه، بإيجاد حلول للتلوث البلاستيكي.

ويصادف هذا العام، الاحتفال بمرور خمسين عام على اليوم العالمى للبيئة والذى أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1972، فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح اليوم العالمى للبيئة أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية، التى يشارك فيها عشرات الملايين من الأشخاص عبر الإنترنت ومن خلال الأنشطة والأحداث في جميع أنحاء العالم.

ويأتي الإعلان عن الاحتفال باليوم العالمى للبيئة لهذا العام بهدف مواجهة التلوث البلاستيكى، في أعقاب قرار اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة في عام 2022 لوضع صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مع الطموح لاستكمال المفاوضات بحلول نهاية عام 2024، حيث أن التلوث البلاستيكي يعد بمثابة تهديد يؤثر على جميع أنحاء العالم، فى كل القطاعات بدءاً من الحكومات والشركات وصولاً إلى المجتمع المدني، وهو الأمر الذى يتطلب العمل معاً لإيجاد الحلول ودعمها، حيث يتم إنتاج أكثر من 400 مليون طن من المواد البلاستيكية سنويًا في جميع أنحاء العالم، نصفها تقريبا للاستخدام الأحادي فقط. ويتم إعادة تدوير أقل من 10 % من إجمالي هذه المواد البلاستيكية. وتقدر كمية الملوثات التى بنتهى بها المطاف فى البحيرات والأنهار والبحار سنوياً من 19 إلى 23 مليون طن.