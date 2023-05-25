شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل، استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع"فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.