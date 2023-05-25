شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الإفتاء كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد، و متى نكتب “صلِّ” ومتى نكتبها "صلى".

وأكدت أن القاعدة النحوية تقول الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة، لذلك فعند فعل الأمر منه (والمراد من الأمر هنا الدعاء) يجب حذف حرف العلة، فنقول “اللهم صلِّ على سيدنا محمد”، وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينة (وهي التي ترسم ياء) ، فنقول مثلا “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

فخلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء “اللهم صلِّ على سيدنا محمد“ ولا نحذفها في غير ذلك “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”